В МГУ рассказали, какие требования будут предъявлять к 9-летней студентке

Фото: телеграм-канал “Москва 24”
Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова будет предъявлять к девятилетней первокурснице Алисе Тепляковой те же требования, что и к остальным студентам, заявил замдекана Артем Ковалев в эфире телеканала Россия 24.
Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике в 8 лет. На факультете психологии МГУ заявляли о готовности принять абитуриентку, желавшую поступать именно в этот вуз, при условии, что она справится с вступительными испытаниями. Однако набранных баллов оказалось недостаточно, чтобы занять бюджетное место. По словам отца девочки, они заключили договор на платное обучение.
Как рассказал Ковалев, вуз будет всячески содействовать ее успешному получению образования на факультете.
"Но при этом надо понимать, что сохраняются все требования к студенту <...> и ее успешность во много будет зависеть именно от нее", – заявил он.
Ранее отец Алисы Тепляковой заявил, что не рад поступлению дочери в вуз. Он считает, что девочка могла поступить в университет еще в прошлом году, но тогда ей не выдали аттестат. Евгений считает, что теперь ребенку придется наверстывать упущенный год.
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