Девочка, сдавшая в 8 лет ЕГЭ, будет поступать на платное отделение в МГУ

09:40
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет единый государственный экзамен, будет поступать на платное отделение психологического факультета МГУ имени Ломоносова. Об этом РИА Новости рассказал отец девочки Евгений Тепляков.
Он подчеркнул, что девочка готова к освоению программы вуза.
"Мы ездили заключать договор, мы со своей стороны его подписали, а МГУ пока не подписал. Это какое-то время занимает, и еще оплатить надо договор. Но в целом мы пошли на платное, как изначально и говорили", – рассказал Тепляков.
Он выразил мнение, что его дочь смогла сдать ЕГЭ в восемь лет, а это означает, что скорость освоения материала у нее выше чем у сверстников и даже тех, кто на десять лет старше ее.
Также Тепляков рассказал, почему они выбрали именно факультет психологии.
"Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое", – пояснил Тепляков.
В июле сообщалось, что Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.
Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.
После того как Алиса успешно сдала экзамены в школе, ее отец сообщил, что дочь хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете ранее заявляли о готовности принять Теплякову на обучение в случае успешно сданных вступительных экзаменов. Конкурс она проходила на общих основаниях.
В итоге уже 9-летняя Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное место. На вступительном испытании по биологии она набрала 48 баллов из 100.
Девятилетняя девочка поступила на платное отделение психфака МГУ
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