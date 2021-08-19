Девочка, сдавшая в 8 лет ЕГЭ, будет поступать на платное отделение в МГУ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет единый государственный экзамен, будет поступать на платное отделение психологического факультета МГУ имени Ломоносова. Об этом РИА Новости рассказал отец девочки Евгений Тепляков.

Он подчеркнул, что девочка готова к освоению программы вуза.

"Мы ездили заключать договор, мы со своей стороны его подписали, а МГУ пока не подписал. Это какое-то время занимает, и еще оплатить надо договор. Но в целом мы пошли на платное, как изначально и говорили", – рассказал Тепляков.

Он выразил мнение, что его дочь смогла сдать ЕГЭ в восемь лет, а это означает, что скорость освоения материала у нее выше чем у сверстников и даже тех, кто на десять лет старше ее.

Также Тепляков рассказал, почему они выбрали именно факультет психологии.

"Психология дает умение простраивать работу, умение взаимодействовать с людьми, умение понимать, что происходит, анализировать мотивы, последствия. Это в качестве высшего образования очень хорошо ложится на любое другое", – пояснил Тепляков.

В июле сообщалось, что Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.

Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.

После того как Алиса успешно сдала экзамены в школе, ее отец сообщил, что дочь хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете ранее заявляли о готовности принять Теплякову на обучение в случае успешно сданных вступительных экзаменов. Конкурс она проходила на общих основаниях.

В итоге уже 9-летняя Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное место. На вступительном испытании по биологии она набрала 48 баллов из 100.

