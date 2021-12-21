В МГУ прокомментировали скандал с участием отца девятилетней студентки Алисы Тепляковой. На факультете психологии, где девочка учится, рассказали, что все произошло во время экзамена – юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа. После этого отец решил прорваться в аудиторию.

Этот момент запечатлели камеры, и видео оказалось в интернете. На кадрах видно, как двое охранников удерживают мужчину, а тот, в свою очередь, вырывается, пытаясь схватить заведующего кафедрой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.