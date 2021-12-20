До -18 градусов ожидается в первый день астрономической зимы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Во вторник, 21 декабря, наступит день зимнего солнцестояния и начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Глубокий и обширный циклон, накануне пришедший в Европейскую Россию, открыл свободную дорогу воздуху из северных широт и добавил опускание тропосферного холода. Сочетание этих двух факторов и обеспечит усиление морозов и отклонение температуры от климатической нормы на 8–15 градусов с 21 по 24 декабря", – говорится в сообщении.
Так, во вторник, 21 декабря, в столице пройдет небольшой снег, образуется гололедица, будет дуть северный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -21...-19 градусов, а днем поднимется до -18...-16 градусов.
При этом пик морозов придется на среду, 22 декабря. Температура воздуха ночью опустится до -24...-22 градусов, а днем составит -20...-18 градусов. В Подмосковье ночью термометры могут показать до -27 градусов.
В четверг, 23 декабря, погода в городе будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем уже поднимется до -15...-13 градусов и к субботе, 25 декабря, будет около -9...-4 градусов. При этом северный ветер сменится южным.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян, что в ближайшее время в европейской части России ожидается опасная волна холода. С 20 по 25 декабря в Центральном федеральном округе столбики термометров могут показать температуру на 7–12 градусов ниже нормы.
В связи с этим в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Такое же предупреждение будет действовать в Подмосковье с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.
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