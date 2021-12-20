Городские службы готовы к работе в условиях низких температур – Бирюков

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Все городские службы готовы к работе в условиях низких температур, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что, по прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается резкое похолодание: уже в понедельник столбики термометров показывают 8–10 градусов мороза, в ночь среды похолодает до -28 градусов, а днем температура поднимется до -23 градусов. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Бирюков подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Объекты теплогенерации работают штатно. В городе сформирован резерв тепловой и энергетической мощности, мощности по водоснабжению и водоотведению.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов на базовой станции ВДНХ в Москве достигла 25 сантиметров, что на 10 сантиметров превышает норму. Такие показатели соответствуют климатическим показателям 10 января.
Из-за снегопада в Дептрансе Москвы призвали автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт. Отказаться от личных машин рекомендовали до конца недели. До 24 декабря ожидается самая высокая загруженность на дорогах в преддверии новогодних праздников.
"Утро": синоптики предупредили об опасной волне холода в столице
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