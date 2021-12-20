Москвичам рассказали о погоде на Новый год и Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Перед Новым годом москвичей ждет мягкая и солнечная погода. 30 и 31 декабря температура воздуха не опустится ниже -6 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Погода".
Однако уже 1 января столбики термометров в столице поднимутся до 0. В рождественскую же ночь в Москву придут морозы до -19 градусов.
"В выходные 8 и 9 января в столице будет пусть и морозно, до -17 днем, но солнечно и ясно. Самые крепкие москвичи, которых не испугает мороз, смогут покататься на коньках в городских парках и поймать редкое солнце", – подчеркнул руководитель группы метеопрогнозирования "Яндекс.Погоды" Александр Ганьшин.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что москвичей в ближайшие дни ожидают резкие скачки атмосферного давления. В понедельник, 20 декабря, прогнозируется давление 733 миллиметра ртутного столба, а ко вторнику, 21 декабря, оно повысится сразу на 20 единиц.
После праздников, по словам Вильфанда, россиян ожидает неоднородная зимняя погода. Так, количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до -20...-25 градусов.
Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 декабря
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