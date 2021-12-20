Москвичей предупредили о гололедице 20 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 20 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег и до 10 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять тыл циклона. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит 8–6 градусов мороза, по области – до -10 градусов. Сильная гололедица", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.

