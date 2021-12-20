Синоптик предупредил об опасной волне холода в Европейской России

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Опасная волна холода ожидается в европейской части России в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

В частности, в Центральном федеральном округе с 20 по 25 декабря температура воздуха окажется ниже нормы на 7–12 градусов.

"В Северо-Западном федеральном округе <...> температура будет ниже нормы на 10 градусов", – продолжил специалист.

Как объяснил Вильфанд, в период длительного отклонения температуры от нормы на 7 и более градусов появляются риски трудностей для энергетиков и других городских служб.

"Опасное явление. Такой холод – большое испытание", – подчеркнул метеоролог.

По словам эксперта, в столичный регион вместе с аномально холодной погодой придет ветер с порывами до 10 метров в секунду. Кроме того, в течение недели ожидается облачная погода и небольшой снег.

"Эффективная температура будет намного ниже – сразу на 7–8 градусов", – добавил Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.

Также сообщалось, что на следующей неделе в Москве может похолодать до -31 градуса. Прогнозировалось, что ниже всего термометры опустятся в среду, 22 декабря.