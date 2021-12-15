Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Морозы до -31 градуса ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.
Согласно графику, температура резко упадет во вторник, 21 декабря. Днем столбики термометров опустятся до -21 градуса, а ночью – до -28. При этом в понедельник ожидается до -2 градусов днем и до -19 градусов – ночью. В начале следующей недели также будет небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду.
В среду, 22 декабря, москвичей ждут переменная облачность и мороз до -28 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса.
С четверга температура начнет повышаться. Так, 23 декабря ожидается до -21 градуса днем, а 24 декабря – до -14 градусов. Выходные дни будут солнечными и морозными. Температура воздуха днем в субботу и воскресенье составит -18 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предупредила, что на следующей неделе в Москве ожидаются крепкие морозы. Она подчеркнула, что на протяжении всей недели будут отрицательные температуры.
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