Синоптик спрогнозировала 20-градусные морозы в Москве на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

На следующей неделе в Москве ожидаются крепкие морозы. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в столице похолодает уже в понедельник.

"И погода практически всю неделю будет с отрицательной температурой воздуха, не исключено, что в ночные часы будет и -20 градусов. Для русской зимы это нормальное явление", – цитирует синоптика RT.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 23:00 четверга, 16 декабря.

Кроме того, синоптики предупредили, что в среду будет облачная погода с небольшим снегом. По прогнозу специалистов, днем Москва будет находиться под воздействием циклона и его теплого атмосферного фронта. В столице будет дуть юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.

