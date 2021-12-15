Синоптик спрогнозировала 20-градусные морозы в Москве на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
На следующей неделе в Москве ожидаются крепкие морозы. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в столице похолодает уже в понедельник.
"И погода практически всю неделю будет с отрицательной температурой воздуха, не исключено, что в ночные часы будет и -20 градусов. Для русской зимы это нормальное явление", – цитирует синоптика RT.
Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 23:00 четверга, 16 декабря.
Кроме того, синоптики предупредили, что в среду будет облачная погода с небольшим снегом. По прогнозу специалистов, днем Москва будет находиться под воздействием циклона и его теплого атмосферного фронта. В столице будет дуть юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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