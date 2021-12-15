Больше миллиона кубометров снега утилизировали в Москве с начала декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала декабря в столице на снегосплавные пункты вывезли порядка миллиона кубометров снега. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"С 1 по 14 декабря в городе прошло несколько сильных снегопадов, в общей сложности выпало 37 сантиметров снега, что составляет более 95% месячной нормы", – рассказал заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

В городе работает 56 снегосплавных пунктов, которые ежедневно в сумме могут утилизировать 650 тысяч кубометров снега. А в центре города действуют еще 38 мобильных снегосплавов, которые подключаются в случае необходимости.

Для плавления снега используются сточные воды температурой не ниже +10 градусов. Растаявший снег проходит через специальные песколовки, которые захватывают мусор, затем вода поступает в коллекторы, из которых направляется на очистные сооружения.

Ранее сообщалось, что в среду, 15 декабря, в Москве ожидается облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха в столице составит от -3...-1 градуса мороза, в Подмосковье – до -6 градусов.

По прогнозам синоптиков, после оттепели москвичей ждет арктическое вторжение: в ночь на вторник, 21 декабря, температура воздуха опустится до -15...-20 градусов.

