Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в столичном регионе в среду, 15 декабря. Об этом информирует портал "Метеоновости".

По прогнозу специалистов, днем Москва будет находиться под воздействием циклона и его теплого атмосферного фронта.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 3 до 1 градуса мороза, по области – до -6 градусов", – говорится в прогнозе.

В столице будет дуть юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется выше нормы и составит 752 миллиметра ртутного столба.

По мнению специалистов, для большинства горожан погода окажется благоприятной. При этом у некоторых людей из-за влажно-прохладного фона могут проявиться обострения заболеваний органов дыхания. Кроме того, существует риск увеличения числа простудных и острых респираторных болезней.

Ранее сообщалось, что после оттепели москвичей ждет арктическое вторжение. По прогнозу специалистов сервиса "Метеоновости", в ночь на вторник, 21 декабря, температура опустится до 15–20 градусов мороза. При этом в среду ожидается еще более холодная погода.

Аналогичный прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что с 20 по 26 декабря в городе временно прекратится череда снегопадов.