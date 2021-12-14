Арктическое вторжение ждет москвичей после оттепели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После оттепели москвичей ждет арктическое вторжение, сообщает портал "Метеовости". Столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза.

По словам синоптиков, в ближайшие дни ожидается небольшое потепление, а вот в начале третьей декады декабря вернется похолодание. Уже в ночь на вторник, 21 декабря, температура опустится до 15–20 градусов мороза, а в среду будет еще холоднее.

Также метеорологи рассказали, что ближайшая оттепель немного уменьшит высоту московских сугробов. В то же время перед холодным вторжением природа еще пару раз пополнит снежные запасы Москвы, хотя отметки в 30 сантиметров на главной метеостанции города они не достигнут.

Отмечается, что 30-сантиметровые сугробы в декабре в Москве в XXI веке наблюдались только четыре раза, в последний раз это было 10 лет назад.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров снега, на Балчуге – 11 миллиметров, в Тушине – 10 миллиметров. Больше всего снега выпало в ТиНАО (в Михайловском) и в подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров.

В Центре организации дорожного движения попросили москвичей отказаться от поездок на личном транспорте 14 декабря из-за непогоды. На дорогах много снега, что сильно затрудняет движение и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют ситуацию.

