В Москве выпало 20% месячной нормы осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москву накрыл снегопад, какого город не видел в этот день 28 лет. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице за сутки выпало 20% месячной нормы осадков.

"В результате влияния активного волнового атмосферного фронта за минувшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады. До этого самым ненастным было 7 декабря – 8,0 миллиметра", – написал синоптик в Instagram.

Он пояснил, что на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров осадков, на Балчуге – 11 миллиметров, в Тушине – 10 миллиметров. Больше всего снега выпало в ТиНАО (в Михайловском) и подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров.

Тишковец подчеркнул, что это 20% от месячного объема, а норма декабря составляет 56 миллиметров. Он также обратил внимание на то, что прогноз количества осадков в объеме 8–13 миллиметров, разработанный накануне, оправдался.

"Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,0 миллиметра. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948 года прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976 году", – заключил синоптик.

Облачная погода со снегом и гололедицей прогнозируется в столичном регионе 14 декабря. Днем в Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов мороза. При этом в ночь на среду похолодает до -6 градусов. В столице будет дуть ветер переменных направлений с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 755 миллиметров ртутного столба.

В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение актуально до 23:00 вторника.

Ранее Центр организации дорожного движения попросил водителей в Москве отказаться от поездок на личных автомобилях. Жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом, в частности, в утренние и вечерние часы пик.