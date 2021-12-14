Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Облачная погода со снегом и гололедицей прогнозируется в столичном регионе во вторник, 14 декабря. Такой прогноз приводится на сайте Гидрометцентра РФ.
По данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов мороза. При этом в ночь на среду похолодает до -6 градусов.
В столице будет дуть ветер переменных направлений с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке в 755 миллиметров ртутного столба.
В Московской области во вторник температура будет варьироваться от -5 до нуля градусов. При этом в ночь на среду ожидается похолодание до -9 градусов.
В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение актуально до 23:00 вторника.
Ранее Центр организации дорожного движения попросил водителей в Москве отказаться от поездок на личных автомобилях. Жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом, в частности, в утренние и вечерние часы пик.
Метеоролог рассказал о погоде в столице в ближайшее время
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