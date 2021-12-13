ЦОДД призвал москвичей отказаться от поездок на машинах во вторник из-за снегопада

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Центр организации дорожного движения попросил водителей в Москве отказаться от поездок на личных автомобилях во вторник, 14 декабря. Об этом информирует столичный департамент транспорта.

В сообщении указано, что в Москве сейчас наблюдается сильный снегопад, который продлится до утра вторника.

"На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения", – утверждается в телеграм-канале Дептранса.

Жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом, в частности, в утренние и вечерние часы пик.

"Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", – пояснили в департаменте.

Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 23:00 вторника.

Позднее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что Москву накроет самый сильный снегопад с начала зимы. По его словам, за 12–13 часов в столице выпадет порядка 10 сантиметров осадков. В результате высота снежного покрова увеличится до 22–25 сантиметров, став самой высокой в сезоне.