ЦОДД призвал москвичей отказаться от поездок на машинах во вторник из-за снегопада

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Центр организации дорожного движения попросил водителей в Москве отказаться от поездок на личных автомобилях во вторник, 14 декабря. Об этом информирует столичный департамент транспорта.
В сообщении указано, что в Москве сейчас наблюдается сильный снегопад, который продлится до утра вторника.
"На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения", – утверждается в телеграм-канале Дептранса.
Жителям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом, в частности, в утренние и вечерние часы пик.
"Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", – пояснили в департаменте.
Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение действует до 23:00 вторника.
Позднее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что Москву накроет самый сильный снегопад с начала зимы. По его словам, за 12–13 часов в столице выпадет порядка 10 сантиметров осадков. В результате высота снежного покрова увеличится до 22–25 сантиметров, став самой высокой в сезоне.
Метеоролог рассказал о погоде в столице в ближайшее время
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