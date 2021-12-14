ЦОДД попросил москвичей отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Центре организации дорожного движения попросили москвичей отказаться от поездок на личном транспорте 14 декабря из-за непогоды.
По данным центра, на 09:00 движение в городе оценивается в 7 баллов, что является сильной загруженностью для утреннего часа пик. На дорогах лежит много снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик.
Низкие скорости и ДТП также осложняют движение. Заторы образовались в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД.
"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт работает штатно", – говорится в телеграм-канале Дептранса.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров осадков, на Балчуге – 11 миллиметров, в Тушине – 10 миллиметров. Больше всего снега выпало в ТиНАО (в Михайловском) и подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров.
Тишковец обратил внимание на то, что прогноз количества осадков в объеме 8–13 миллиметров, разработанный накануне, оправдался.
Облачная погода со снегом и гололедицей прогнозируется в столичном регионе 14 декабря. Днем в Москве температура воздуха составит от 1 до 3 градусов мороза. При этом в ночь на среду похолодает до -6 градусов. В столице будет дуть ветер переменных направлений с порывами от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 755 миллиметров ртутного столба.
В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение актуально до 23:00 вторника.
Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт
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