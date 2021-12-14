Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате сильнейших в эпоху глобального потепления снегопадов в столичном регионе выросли аномальные сугробы. Так, в 09:00 на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила до 25 сантиметров, в центре города, на Балчуге – 24 сантиметра, в Тушине – 30 сантиметров", – цитирует его РИА Новости.

Синоптик уточнил, что, таким образом, за сутки снега в столице стало больше практически в 2 раза.

Образовавшиеся сугробы соответствуют климатическим показателям второй половины января, добавил специалист.

В Москве прошел сильнейший за 28 лет снегопад 1 из 26

Накануне столицу накрыл снегопад, какого город не видел в этот день 28 лет. По словам Тишковца, в городе за сутки выпало 20% месячной нормы осадков.

Из-за непогоды Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Жителей Москвы и области предупредили о гололедице и тумане.

ЦОДД попросил водителей отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. По данным центра, большое количество снега будет сильно затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения.

Также автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Кроме того, их попросили с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода коммунальной техники при планировании поездок.

Городские службы продолжают расчищать улицы от снега. Специалисты очищают пешеходные зоны, общественные пространства, дворовые территории, парковки.