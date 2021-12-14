В Москве прошел мощный снегопад

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве прошел сильнейший снегопад, в городе образовались сугробы. За сутки выпало 20% месячной нормы осадков, которая составляет 56 миллиметров. Синоптики уверяют, что такого количества снега город не видел в этот день 28 лет.
В Москве выпало 20% месячной нормы осадков
На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров осадков, на Балчуге выпало 11 миллиметров, в Тушине – 10 миллиметров. Больше всего снега выпало в ТиНАО (в Михайловском) и подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров.
"Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,0 миллиметров. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948 года прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976 году", – заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Из-за непогоды Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Жителей Москвы и области предупреждают о гололедице и тумане.
Центр организации дорожного движения попросил водителей отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. По данным центра, большое количество снега будет сильно затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения.
Также автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Кроме того, их попросили с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода коммунальной техники при планировании поездок.
По данным Дептранса, в настоящее время движение в городе оценивается в 7 баллов. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД.
Работа по очистке улиц от снега продолжается. Идут работы по очистке от снега пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий, парковочных мест и вывозу снега с последующей зачисткой лотковой зоны. В дальнейшем собранный снег вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их в Москве 56.
Сейчас на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Проходит механизированное подметание с последующей противогололедной обработкой.
В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали рейсы
Из-за непогоды утром 14 декабря в Москве задержали и отменили 36 авиарейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьево задержали 6 рейсов. При этом 15 вылетов и вовсе отменили.
В Домодедово известно от переносе времени вылета для 11 лайнеров. В свою очередь, в воздушной гавани Внуково задержали 4 рейса. Среди них – самолет до Стамбула.
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