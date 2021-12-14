В Москве прошел мощный снегопад

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве прошел сильнейший снегопад, в городе образовались сугробы. За сутки выпало 20% месячной нормы осадков, которая составляет 56 миллиметров. Синоптики уверяют, что такого количества снега город не видел в этот день 28 лет.

Столицу замело

В Москве выпало 20% месячной нормы осадков

На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров осадков, на Балчуге выпало 11 миллиметров, в Тушине – 10 миллиметров. Больше всего снега выпало в ТиНАО (в Михайловском) и подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров.

"Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали 9,0 миллиметров. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948 года прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976 году", – заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Предупреждения для водителей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за непогоды Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Жителей Москвы и области предупреждают о гололедице и тумане.

Центр организации дорожного движения попросил водителей отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. По данным центра, большое количество снега будет сильно затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения.

Также автомобилистов призвали быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Кроме того, их попросили с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода коммунальной техники при планировании поездок.

По данным Дептранса, в настоящее время движение в городе оценивается в 7 баллов. Сильно затруднено движение в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД.

Работа городских служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа по очистке улиц от снега продолжается. Идут работы по очистке от снега пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий, парковочных мест и вывозу снега с последующей зачисткой лотковой зоны. В дальнейшем собранный снег вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их в Москве 56.

Сейчас на улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Проходит механизированное подметание с последующей противогололедной обработкой.

Работа аэропортов

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали рейсы

Из-за непогоды утром 14 декабря в Москве задержали и отменили 36 авиарейсов. По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Шереметьево задержали 6 рейсов. При этом 15 вылетов и вовсе отменили.

В Домодедово известно от переносе времени вылета для 11 лайнеров. В свою очередь, в воздушной гавани Внуково задержали 4 рейса. Среди них – самолет до Стамбула.

Видео: Москва 24

У ведущего Москвы 24 Станислава Кулика в Турции должна была быть пересадка, на которую из-за задержки рейса он не успевает. Представители авиакомпании долго не давали никаких комментариев и не отвечали на вопросы. В итоге вылет перенесли на 15 декабря.