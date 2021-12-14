Период оттепели в столице сменится морозами до -20 – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что череда снегопадов в столице временно прекратится на следующей неделе, с 20 по 26 декабря.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о сильнейшем за последние 28 лет снегопаде в Москве. Он прошел в ночь с 13 на 14 декабря. По словам синоптика, за сутки в столице выпало до 20% месячной нормы осадков.
По прогнозам Поздняковой, на следующей неделе в Москве усилится влияние антициклона и погода будет значительно более холодной и морозной.
По прогнозам Поздняковой, днем 14 декабря существенных осадков в столице уже не ожидается. "Сегодня прироста снега ожидать не приходится. То есть выпадет незначительное количество осадков. У нас и за ночь достаточно много снега выпало, поэтому сегодня у нас будет такая передышка в снегопаде", – говорит Позднякова.
Однако, по словам синоптика, в последующие дни снег все же возможен. "На сегодняшнем ночном снегопаде снег в столице не прекратится. Еще у нас будут дни со значимым количеством осадков в виде снега", – прогнозирует синоптик.
Рекордного количества осадков при этом ждать не стоит, говорит специалист. "Если в ночь на 14 декабря у нас выпало в среднем где-то 8 сантиметров снега, то 16-го числа мы ждем 2–3 сантиметра снега за сутки. Конечно, он будет не сравним с тем, что мы пережили прошедшую ночь", – говорит эксперт.
Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что самым теплым днем в столице на этой неделе станет четверг, 16 декабря. По словам метеоролога, в этот день в Москве прогнозируется 0…+2 градуса. Кроме того, специалист подчеркнул, что на неделе с 13 по 19 декабря в столице ожидаются осадки в виде снега.
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