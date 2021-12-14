Период оттепели в столице сменится морозами до -20 – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что череда снегопадов в столице временно прекратится на следующей неделе, с 20 по 26 декабря.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил о сильнейшем за последние 28 лет снегопаде в Москве. Он прошел в ночь с 13 на 14 декабря. По словам синоптика, за сутки в столице выпало до 20% месячной нормы осадков.

По прогнозам Поздняковой, на следующей неделе в Москве усилится влияние антициклона и погода будет значительно более холодной и морозной.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Я думаю, что снегопад прекратится на следующей неделе. Не исключено, что в те дни у нас будет самая низкая температура за текущую зиму. Температура может понижаться до отметки где-то -20 градусов. Так что нужно готовиться к тому, что период оттепели, который ожидает нас в ближайшие дни, будет кратковременным и сменится хорошими морозами.

По прогнозам Поздняковой, днем 14 декабря существенных осадков в столице уже не ожидается. "Сегодня прироста снега ожидать не приходится. То есть выпадет незначительное количество осадков. У нас и за ночь достаточно много снега выпало, поэтому сегодня у нас будет такая передышка в снегопаде", – говорит Позднякова.

Однако, по словам синоптика, в последующие дни снег все же возможен. "На сегодняшнем ночном снегопаде снег в столице не прекратится. Еще у нас будут дни со значимым количеством осадков в виде снега", – прогнозирует синоптик.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Следующий снегопад произойдет все-таки 16 декабря. Там подойдет еще одна волна на атмосферном фронте, и поэтому мы ждем, что он у нас выпадет. Во всяком случае, снег будет значимым, видимым.

Рекордного количества осадков при этом ждать не стоит, говорит специалист. "Если в ночь на 14 декабря у нас выпало в среднем где-то 8 сантиметров снега, то 16-го числа мы ждем 2–3 сантиметра снега за сутки. Конечно, он будет не сравним с тем, что мы пережили прошедшую ночь", – говорит эксперт.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что самым теплым днем в столице на этой неделе станет четверг, 16 декабря. По словам метеоролога, в этот день в Москве прогнозируется 0…+2 градуса. Кроме того, специалист подчеркнул, что на неделе с 13 по 19 декабря в столице ожидаются осадки в виде снега.

