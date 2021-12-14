Более 70 тыс специалистов задействованы в уборке снега в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

10 тысяч единиц техники и более 70 тысяч специалистов задействованы в уборке снега, сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

Уточняется, что за снегопад, который начался в понедельник, 13 декабря, прирост свежевыпавшего снега составил 11 сантиметров.

"Городские службы проводят регламентные работы по уборке городских территорий", – отмечается в сообщении.

Утром 14 декабря специалисты провели механизированное подметание проезжей части, а также тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

Очищают от снега улицы и дворы, парковочные места, межквартальные проезды, крыши и выступающие элементы фасадов зданий. Находятся под контролем и пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также социальным объектам.

В уборке используется необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, а также бригад ручной уборки. Снег специалисты вывозят на снегосплавные пункты.



В Москве прошел сильнейший за 28 лет снегопад 1 из 26

Накануне столицу накрыл снегопад, который город не видел 28 лет. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе за сутки выпало 20% месячной нормы осадков.

Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров. Таким образом, за сутки снега в столице стало больше практически в 2 раза, уточнил синоптик.

Из-за непогоды в Центре организации дорожного движения попросили москвичей отказаться от поездок на личном транспорте. На дорогах лежит много снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик.

Если возможности отложить поездки нет, то автомобилистов попросили быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Кроме того, водителей попросили с пониманием относиться к работе городских служб и учитывать график выхода коммунальной техники при планировании поездок.

В Москве тем временем продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение актуально до 23:00 вторника, 14 декабря.

