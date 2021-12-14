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Москва 24

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Общество

10:43

Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг в Москве ожидаются оттепель и мокрый снег. Температура воздуха составит +1…+5 градусов, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

При этом, по его словам, сразу после потепления температура в столице начнет снижаться.

"В субботу – до -3…-5 градусов, в воскресенье – -10…-12 градусов, начиная с понедельника может быть и ниже: до -15…-17 градусов", – цитирует синоптика RT.

Также ожидается, что в воскресенье и понедельник пройдет снегопад.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 9 миллиметров осадков, на Балчуге – 11 миллиметров, в Тушине – 10 миллиметров. Больше всего снега выпало в ТиНАО (в Михайловском) и подмосковном Долгопрудном – 12 миллиметров.

В Центре организации дорожного движения попросили москвичей отказаться от поездок на личном транспорте 14 декабря из-за непогоды. На дорогах лежит много снега, что сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение.

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 14 декабря

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