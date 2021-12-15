Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до 23:00 четверга, 16 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики портала "Метеоновости" рассказали о погоде в столице в среду, 15 декабря. В этот день в городе установится облачная погода, пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут около -3...-1 градуса.
До этого москвичей предупредили, что после оттепели жителей ждет арктическое вторжение. По прогнозу метеорологов, в ночь на вторник, 21 декабря, температура опустится до -15...-20 градусов. При этом в среду ожидается еще более холодная погода.
Аналогичный прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она добавила, что с 20 по 26 декабря в городе временно прекратится череда снегопадов.
"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 15 декабря
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