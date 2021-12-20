Москвичей призвали отказаться от поездок на личных авто до конца недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Дептрансе Москвы призвали автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.
Движение в Москве на 09:30 оценивается в 8 баллов. Отмечается, что для утреннего часа пик это сильная загруженность. Основные затруднения наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре города.
Автомобили едут со средней скоростью 24 километра в час, а автобусы – 26 километров в час. При этом по выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто.
"Рекомендуем отказаться от поездок на личных автомобилях сегодня и до конца недели. До 24 декабря ожидается самая высокая загруженность на дорогах в преддверии новогодних праздников. Городской транспорт работает штатно", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что более 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега на улицах Москвы. Городские службы держат под особым контролем состояние тротуаров, пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК, остановкам наземного транспорта и социальным объектам.
"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов
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