В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Обновленное предупреждение действует до утра понедельника, 20 декабря.

"Период предупреждения – до 06:00", – уточнили в метеорологическом ведомстве.

Ранее в пресс-службе МЧС предупредили москвичей о сильном снеге с ночи субботы до утра воскресенья. По данным специалистов, на дорогах города образуется гололедица.

Как сообщили позднее в столичном комплексе городского хозяйства, в Москве в связи с непогодой проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Кроме того, службы обработают дороги против гололеда.