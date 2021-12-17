Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:46

Травматолог назвал способ, как не поскользнуться в гололедицу

общество

Фото: depositphotos/astrid208

Врач – травматолог-ортопед, заведующий кафедры травматологии и ортопедии МОНИКИ им. Владимирского Виктор Волошин в беседе с Москвой 24 посоветовал горожанам передвигаться небольшими шагами, чтобы не поскользнуться и не упасть в гололедицу.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о гололедице 17 декабря. По словам метеоролога, толщина льда к концу пятницы может достигнуть 4–9 мм. На дорогах и тротуарах станет очень скользко, а корку льда присыплет небольшим слоем снега, что сделает ее скрытой от глаз, добавил синоптик.

По словам эксперта, падение на скользком льду может привести в перелому лодыжки или перелому шейки бедра у пожилых людей, а иногда может привести даже к смерти, если удариться затылком о ступеньку или бордюр. Поэтому во время гололедицы специалист советует быть особенно осторожными.

Надо, чтобы всегда центр тяжести был над площадью опоры. Вспомните, как пингвины ходят – мелкими шажками. Широко шагать не надо. Эта походка в какой-то степени предохраняет от потери равновесия.
Виктор Волошин
врач – травматолог-ортопед, заведующий кафедры травматологии и ортопедии МОНИКИ им. Владимирского

Еще один совет – не торопиться. Специалист советует смотреть под ноги, чтобы не наступать там, где блестит лед. "Если темно и дорога непонятная, не надо там идти", – говорит травматолог.

Иногда можно самостоятельно просчитать, где может быть лед, говорит эксперт. Например, часто он встречается при выходе из подъезда и на ступеньках на улице.

По словам эксперта, падение происходит неожиданно, поэтому у физически неподготовленных людей сгруппироваться вряд ли получится. "У того, кто занимается физкультурой и спортом, лучше координация движений, он и упадет мягче. Это неожиданное падение, и сгруппироваться, мягко упасть, перекатиться по дуге, а не шлепнуться с размаху на затылок, для этого надо иметь определенную координацию движений", – поясняет специалист.

Чтобы дополнительно защитить себя от падения, эксперт советует выбирать зимнюю обувь с нескользкой подошвой. Кроме того, по словам Волошина, существуют специальные насадки на обувь, которые увеличивают сцепление. "Если человек пользуется тросточкой, то у него и на тросточке должна быть насадка против скольжения", – говорит травматолог.

Смотришь, как девушки идут иногда: капюшон надвинут, она вся в телефоне и широко шагает, естественно, это предпосылка для того, чтобы упасть. Особенно на высоких каблуках и на скользкой подошве.
Виктор Волошин
врач – травматолог-ортопед, заведующий кафедры травматологии и ортопедии МОНИКИ им. Владимирского

Если падение все-таки произошло и травма серьезная, лучше вызвать врача.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе, с 20 по 26 декабря, в столицу придут 30-градусные морозы. По словам синоптика, в ночные часы температура воздуха в Москве может понижаться до -20...-28, а максимальная температура днем в столице будет составлять примерно -18...-23 градуса

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать