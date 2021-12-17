Травматолог назвал способ, как не поскользнуться в гололедицу

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Врач – травматолог-ортопед, заведующий кафедры травматологии и ортопедии МОНИКИ им. Владимирского Виктор Волошин в беседе с Москвой 24 посоветовал горожанам передвигаться небольшими шагами, чтобы не поскользнуться и не упасть в гололедицу.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о гололедице 17 декабря. По словам метеоролога, толщина льда к концу пятницы может достигнуть 4–9 мм. На дорогах и тротуарах станет очень скользко, а корку льда присыплет небольшим слоем снега, что сделает ее скрытой от глаз, добавил синоптик.
По словам эксперта, падение на скользком льду может привести в перелому лодыжки или перелому шейки бедра у пожилых людей, а иногда может привести даже к смерти, если удариться затылком о ступеньку или бордюр. Поэтому во время гололедицы специалист советует быть особенно осторожными.
Еще один совет – не торопиться. Специалист советует смотреть под ноги, чтобы не наступать там, где блестит лед. "Если темно и дорога непонятная, не надо там идти", – говорит травматолог.
Иногда можно самостоятельно просчитать, где может быть лед, говорит эксперт. Например, часто он встречается при выходе из подъезда и на ступеньках на улице.
По словам эксперта, падение происходит неожиданно, поэтому у физически неподготовленных людей сгруппироваться вряд ли получится. "У того, кто занимается физкультурой и спортом, лучше координация движений, он и упадет мягче. Это неожиданное падение, и сгруппироваться, мягко упасть, перекатиться по дуге, а не шлепнуться с размаху на затылок, для этого надо иметь определенную координацию движений", – поясняет специалист.
Чтобы дополнительно защитить себя от падения, эксперт советует выбирать зимнюю обувь с нескользкой подошвой. Кроме того, по словам Волошина, существуют специальные насадки на обувь, которые увеличивают сцепление. "Если человек пользуется тросточкой, то у него и на тросточке должна быть насадка против скольжения", – говорит травматолог.
Если падение все-таки произошло и травма серьезная, лучше вызвать врача.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе, с 20 по 26 декабря, в столицу придут 30-градусные морозы. По словам синоптика, в ночные часы температура воздуха в Москве может понижаться до -20...-28, а максимальная температура днем в столице будет составлять примерно -18...-23 градуса
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