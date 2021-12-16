Терапевт рассказала, как подготовить организм к экстремальным морозам

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала Москве 24, что употребление энергетических каш поможет организму лучше пережить экстремальные морозы.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что в столицу придут 30-градусные морозы на следующей неделе, с 20 по 26 декабря. По словам синоптика, в ночные часы температура воздуха в Москве может понижаться до -20...-28, а максимальная температура днем в столице будет составлять примерно -18...-23 градуса.
Кроме того, в морозы эксперт советует одевать несколько слоев одежды. "Футболка, свитер, потом уже непродуваемая куртка или пуховик – это спасет еще лучше", – поясняет врач.
Перед выходом на улицу терапевт советует нанести на кожу лица и рук защитный жирный крем, чтобы избежать шелушения и раздражения. "Особенно если морозы больше 15 градусов, то обязательно кожные покровы надо защищать", – говорит Людмила Лапа.
Специалист не рекомендует открывать конечности, чтобы не спровоцировать появление заболеваний. "Молодежь сейчас ходит в кедах, в легких кроссовках, и у них голеностоп практически открыт, но как только наступает переохлаждение ног, сразу возникают заболевания", – объясняет специалист.
"В Москве всегда достаточно сыро, особенно около метро, чтобы ноги не промокали, обувь должна быть кожаной", – советует терапевт.
Ранее врач-терапевт, заместитель главврача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина порекомендовала есть в морозы пельмени. В них, по словам эксперта, содержится достаточное количество углеводов, белков и жиров, что помогает человеку быстро согреться и долгое время испытывать чувство насыщения.
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