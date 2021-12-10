Врач рекомендовала в морозы есть пельмени

Фото: Агентство "Москва"/Артем Рамазани-Зубов

В зимнее время важно придерживаться сбалансированного питания, употребляя при этом богатую углеводами пищу. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-терапевт, заместитель главврача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина.

Она объяснила, что под сбалансированным питанием имеется в виду потребление богатых витаминами и микроэлементами продуктов, отказ от кофе и кофеиносодержащих напитков, а также от алкоголя. Последний может привести к переохлаждению и обморожению.

"В зимнее время можно обратить внимание на национальную кухню. Например, в пельменях достаточное количество углеводов, белков и жиров. Причем они сбалансированы таким образом, что человек быстро согревается и долгое время испытывает чувство насыщения", – сказала Луканина.

По ее словам, достаточное количество жиров способствует термогенезу и не дает организму переохладиться в морозы.

Терапевт также обратила внимание на важность защиты открытых участков кожи зимой. Для этого можно использовать, например, средства с повышенным содержанием липидов.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что ношение джинсов в мороз может привести к обморожению. По ее словам, одни джинсы на голое тело в мороз носить нельзя, под них необходимо надеть термокальсоны или вовсе отдать предпочтение просто теплым штанам.

