Врач рекомендовала в морозы есть пельмени

Фото: Агентство "Москва"/Артем Рамазани-Зубов
В зимнее время важно придерживаться сбалансированного питания, употребляя при этом богатую углеводами пищу. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-терапевт, заместитель главврача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина.
Она объяснила, что под сбалансированным питанием имеется в виду потребление богатых витаминами и микроэлементами продуктов, отказ от кофе и кофеиносодержащих напитков, а также от алкоголя. Последний может привести к переохлаждению и обморожению.
"В зимнее время можно обратить внимание на национальную кухню. Например, в пельменях достаточное количество углеводов, белков и жиров. Причем они сбалансированы таким образом, что человек быстро согревается и долгое время испытывает чувство насыщения", – сказала Луканина.
По ее словам, достаточное количество жиров способствует термогенезу и не дает организму переохладиться в морозы.
Терапевт также обратила внимание на важность защиты открытых участков кожи зимой. Для этого можно использовать, например, средства с повышенным содержанием липидов.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что ношение джинсов в мороз может привести к обморожению. По ее словам, одни джинсы на голое тело в мороз носить нельзя, под них необходимо надеть термокальсоны или вовсе отдать предпочтение просто теплым штанам.
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