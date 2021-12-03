Врач рассказала о способах защиты от обморожения зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Чтобы обезопасить себя от обморожения зимой, следует одеваться многослойно, а также избегать прогулок во время осадков и сильного ветра. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиника" Дарья Сергеева.
Она объяснила, что обморожение и переохлаждение – разные понятия. В первом случае речь идет о локальном воздействии мороза, когда страдают открытые участки тела. Во втором – о понижении температуры всего тела, сопровождаемом ознобом и обледенением кожи.
"Если вы чувствуете, что теряете чувствительность лица, в пальцах рук или ног, или если вы начинаете чувствовать озноб, стоит зайти в теплое помещение, чтобы согреться. Если же кончик носа, щеки или пальцы рук побелели, то сделать это следует немедленно", – отметила Сергеева.
Чтобы не допустить неприятных последствий, она рекомендует отказаться от продолжительных прогулок в условиях высокой влажности и сильного ветра, так как они ускоряют потерю организмом тепла.
По ее словам, в одежде предпочтение стоит отдавать натуральным тканям. Чтобы сохранить тепло, следует не забывать про перчатки и шарф, не лишней будет и балаклава, поскольку наибольшая теплопотеря на холоде происходит через кожу головы и рук, а также во время дыхания. В случае если планируется физическая активность, то выбор можно сделать в пользу толстовок из флиса и курток из мембранных тканей.
Помимо всего прочего, опасным на морозе может оказаться курение и распитие спиртных напитков: и то и другое способствуют переохлаждению организма, заключила кардиолог.
Ранее врач – иммунолог-аллерголог рассказала, что аллергия на холод может возникнуть не только в мороз, но и при плюсовой температуре воздуха. Например, это возможно при купании в открытых водоемах или длительном нахождении в помещении с кондиционером. Ее появление обусловлено реакцией организма на так называемые холодовые белки, агглютинины, которые вырабатываются при охлаждении человека.
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