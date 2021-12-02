Врач рассказала о проявлениях холодовой аллергии

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об особенностях проявления аллергии на холод, сообщает RT.
Она объяснила, что холодовая аллергия – это повышенная иммунная реакция на так называемые холодовые белки, именуемые агглютининами. Они вырабатываются в организме при охлаждении человека. Это местная реакция при соприкосновении с холодными предметами.
Логина отметила, что эти белки нужны всем, поскольку обеспечивают функцию терморегуляции при охлаждении. С ними и связано расширение сосудов.
"Если длительное охлаждение, наоборот, наступает спазм сосудов, спазм органов дыхания... Как и на безвредную пыльцу березы, может возникнуть аллергия конкретно на холодовые агглютинины. В тяжелых случаях эти реакции сохраняются несколько часов после того, как пациент уже вошел в теплое помещение", – сказала медик.
Она подчеркнула, что такая аллергия может возникнуть не только в мороз, но и при плюсовой температуре воздуха. Например, это возможно при купании в открытых водоемах или длительном нахождении в помещении с кондиционером. Болезнь также может проявляться при употреблении холодных напитков и пищи, но это явление редкое.
Врач рассказала, что в основном такая аллергия клинически проявляется в виде отека, покраснения открытых участков тела. При длительном пребывании на воздухе может возникнуть холодовая крапивница, которая сопровождается зудом и жжением.
Также аллергия на холод может проявляться у больных, страдающих аллергическими заболеваниями органов дыхания. С возрастом пациента возникновение такой аллергии никак не связано.
Ранее профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Елена Борзова рассказала, что у некоторых людей резкий перепад температуры может вызвать серьезную аллергическую реакцию.
Она подчеркнула, что при первых же симптомах следует оперативно обратиться к врачу. По ее словам, в целом пациентам советуют отказаться от использования кондиционеров, избегать холодных помещений, а также отказаться от водных видов спорта.
Стало известно, как похолодание влияет на распространение коронавируса
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