Названа неожиданная опасность влажных салфеток

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Россиянам назвали опасность неправильного использования влажных салфеток. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в эфире телеканала Москва 24.
Влажные салфетки содержат вещества, уничтожающие полезную микрофлору. При частом использовании на коже могут появиться ссадины и трещины, что приведет к ослаблению иммунитета всего организма.
"Используем только тогда, когда нет возможности помыть руки", – посоветовала Романенко.
Кроме того, врач рекомендовала применять влажные салфетки по их назначению. В частности, салфетки для технических поверхностей способны вызывать аллергическую реакцию, раздражение на коже, а в некоторых случаях повлиять на репродуктивную функцию.
Также следует проверять срок годности салфеток, отметила Романенко. По ее словам, упаковка уже открытых средств гигиены способна стать благоприятной средой для размножения опасных микроорганизмов.
Специалист напомнила, что влажные салфетки не могут стать полноценной заменой мытью рук, так как не полностью очищают загрязнения.
Ранее врач Оксана Батырева напомнила о важности охраны здоровья детей в осенне-зимний период. В частности, специалист призвала родителей научить детей правильно мыть руки.
"Доктор 24": влажные салфетки
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