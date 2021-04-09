ВОЗ призвала соблюдать санитарные меры из-за роста числа случаев COVID-19 в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в мире ВОЗ призвала продолжать соблюдать санитарные меры. По словам официального представителя организации Маргарет Харрис, также в мире растет смертность среди инфицированных COVID-19.

"Пожалуй, в Африке он немного меньше, однако повсеместно наблюдается тревожное увеличение [уровня] заболеваемости и смертности", – заявила она на брифинге в Женеве.

Харрис обратила внимание на то, что заболеваемость растет на протяжении шести последних недель, а смертность – на протяжении трех недель. Она назвала причиной такой ситуации "комбинацию ряда факторов".

К ним представитель ВОЗ отнесла распространение новых разновидностей заболевания, выход из режима жесткого карантина, а также несоблюдение установленных общественных мер в области здравоохранения.

Харрис еще раз напомнила о необходимости соблюдения профилактических мер. Она призвала избегать скоплений людей, держать социальную дистанцию и носить маски.

В ВОЗ ранее сообщили, что спрогнозировать третью волну коронавируса в России невозможно. Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что необходимо продолжать тестирование и отслеживание контактов зараженных. Для граждан сохраняются прежние рекомендации по гигиене, дистанцированию и ношению масок.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что, если заболеваемость вновь начнет расти, могут вернуться прежние ограничения. Сейчас основная задача – держать распространение вируса под контролем.