В Роспотребнадзоре не прогнозируют третью волну коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Третьей волны коронавируса не будет при соблюдении правил профилактики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова радиостанции "Комсомольская правда".
"У нас не будет третьей волны, если мы будем так же трепетно относиться к правилам, которые мы сами для себя выработали, которые нас защищают", – заверила Попова.
В ВОЗ ранее сообщили, что спрогнозировать третью волну коронавируса в России невозможно. Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что необходимо продолжать тестирование и отслеживание контактов зараженных. Для граждан сохраняются прежние рекомендации по гигиене, дистанцированию и ношению масок.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что, если заболеваемость вновь начнет расти, могут вернуться прежние ограничения. Сейчас основная задача – держать распространение вируса под контролем.
В ВОЗ высоко оценили меры, которые принимаются в РФ для борьбы с COVID-19. В организации обратили внимание, что Россия обеспечила поддержку работников системы здравоохранения и их семей, в том числе социальное страхование для медиков, которые заболели, осуществляя помощь пациентам с коронавирусом.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее объяснила, почему в России пока опасно отменять масочный режим. По словам эксперта, подобный шаг грозит подъемом заболеваемости. Наилучшим способом противостоять инфекции при этом остается вакцинация.
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