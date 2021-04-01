Иммунолог заявил об отсутствии рисков третьей волны COVID-19 в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рисков третьей волны коронавируса и повторения самоизоляции по сценарию прошлого года в России нет, сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По его словам, у населения выработался достаточный коллективный иммунитет. Небольшой рост показателей заболеваемости он назвал лишь цифрами.
"Никаких рисков нет, я думаю, это чисто статистические цифры. Надо узнать, сколько сделано тестов, вдруг больше, чем раньше", – цитирует Жемчугов РИА Новости.
Специалист считает, что вероятность повтора режима самоизоляции и сценария прошлогодней весны отсутствует.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на 9 169. На Москву пришелся 2 151 случай.
Всего в России зарегистрировано 4 554 264 случая (+0,20%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0%, в Магаданской области, Республике Тыва – 0,01%, в Республике Ингушетия – 0,05%.
Ученый предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Этому будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан, а также сезонность вируса.
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