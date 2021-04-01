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Общество

07:57

Эпидемиолог рассказал россиянам, где лучше провести отпуск в этом году

общество туризм

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Роспотребнадзоре сообщили, где лучше провести отпуск в нынешнем году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

По мнению специалиста, в этом году стоит отказаться от отдыха за границей. В Европе фиксируется пик заболеваемости коронавирусом, который закончится не скоро. Кроме того, при поездке в Турцию также существуют определенные риски.

"Если говорить о туризме, то отпуск безопаснее провести в России", – порекомендовал Малеев.

Эпидемиолог подчеркнул, что в России установилась устойчивая тенденция на снижение заболеваемости COVID-19. В некоторых местах выявляется всего по несколько случаев заражения, заключил Малеев.

Ранее ученый предположил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Этому будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан, а также сезонность вируса.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о полной победе над коронавирусом преждевременно. В стране сохраняется угроза третьей волны пандемии, заявил он.

В свою очередь, Владимир Путин выразил мнение, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России лучше, чем в других странах. По его словам, нынешняя эпидобстановка в РФ может способствовать путешествиям внутри страны.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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