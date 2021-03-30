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Политика

16:46

Путин сообщил о планах развивать туристическую инфраструктуру

власть туризм политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что правительство РФ будет развивать туристическую инфраструктуру, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание и так далее", – уточнил Путин.

В ходе заседания глава Ростуризма Зарина Догузова также добавила, что ведомство, понимая важность туризма, закончило работу над нацпроектом по развитию отрасли.

Ранее президент РФ отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности. Он отметил, что для успешного решения задач, которые стоят перед страной, необходимы не только эффективная экономика и компетентное управление, но и солидарность людей.

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