Путин отметил важность укрепления общероссийской гражданской идентичности

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Общероссийская идентичность гражданского самосознания в РФ имеет большое значение для развития государства. Об этом сообщил Владимир Путин.

Он отметил, что для успешного решения задач, которые стоят перед страной, необходимы не только эффективная экономика и компетентное управление, но и солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее.

Он также добавил, что в ряде государств гражданская и этническая идентичности часто воспринимаются как конкуренты.

"Считаю такой подход, у нас во всяком случае, мягко говоря, абсолютно некорректным, а для нашей страны, хочу это подчеркнуть особо, – абсолютно неприемлемым", – цитирует Путина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин не хочет тратить время на ведение страницы в социальных сетях, а также он считает неправильным, если это будет делать за него кто-то другой.