Песков рассказал, что у Путина нет времени и желания вести аккаунты в соцсетях

09:53
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не хочет тратить время на ведение страницы в социальных сетях, а также он считает неправильным, если это будет делать за него кто-то другой, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Тратить время на его (аккаунта в соцсети. – Прим. ред.) ведение президент же не будет. Но чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вел за него соцсети, он тоже не хочет. Это было бы нечестно и неправильно, так он считает", – пояснил Песков.
По его словам, Путин не хочет заводить страницу, поскольку "ему это не даст больше того, что у него есть". При этом президент узнает об актуальной информационной повестке социальных сетей из разных источников.
"У него есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают. Безусловно, администрация президента ему готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах", – отметил Песков.
Он добавил, что Путин поддерживает общение с молодежью, которая делает это с помощью интернета, "вживую и достаточно активно".
Ранее Песков заявил, что власти РФ не имеют стремления ввести полный запрет иностранных интернет-платформ на территории страны.
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