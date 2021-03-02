Песков назвал приглашение Путина в Clubhouse от Маска недоразумением

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал ответа от Илона Маска по поводу его предложения пообщаться с россиянами в соцсети Clubhouse. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Видимо, было недоразумение, чтобы уточнить детали. Мы не получили никакого ответа, скорее всего, эта тема исчерпана", – сказал представитель Кремля.

Ранее американский предприниматель пригласил Владимира Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse.

Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России. Кроме того, на русском языке Маск добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью.