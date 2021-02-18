Песков рассказал, заведет ли Кремль аккаунт в соцсети Clubhouse

13:53
Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON
В Кремле изучают новую социальную сеть Clubhouse, однако в целом считают достаточными уже имеющиеся механизмы информирования о работе кремлевской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что при этом у Кремля нет официальных аккаунтов в соцсетях.
"Есть у нас Twitter, но это не прямой аккаунт. Это фактически зеркало информационной ленты нашего сайта. Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению и доведению нашей информации до общественности достаточно", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее американский предприниматель Илон Маск пригласил Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse. Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России. Кроме того, на русском языке предприниматель добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью.
В последние пару недель интернет заполонили сообщения о новой закрытой социальной сети аудиосообщений под названием Clubhouse: большие издания размещают обзоры и анонсы, пользователи торгуют инвайтами по астрономическим ценам.
Илон Маск пригласил Владимира Путина в Clubhouse
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