Соцсеть для избранных: почему пользователи рвутся в Clubhouse

В последние пару недель интернет заполонили сообщения о новой закрытой социальной сети аудиосообщений под названием Clubhouse: большие издания размещают обзоры и анонсы, пользователи торгуют инвайтами по астрономическим ценам, Илон Маск объявляет о выступлении на новой платформе… Что происходит? Почему столько шума? В ситуации разбирался наш обозреватель Николай Гринько.



Откровенно говоря, все это выглядит довольно странно: подавляющее большинство статей, как под копирку, сообщают нам, что "все мы в последнее время отовсюду слышим про Clubhouse", а затем подробно отвечают на вопрос: "Что такое Clubhouse?", который на самом никто не задавал. Кажется, что это не что иное, как тщательно продуманная рекламная кампания, но, чтобы это обосновать, все-таки придется рассказать, что такое Clubhouse. Такой вот парадокс.

Итак, представьте себе социальную сеть, в которой нет ни картинок, ни видео, а есть только… телефонные разговоры. Причем не записанные, а живые, в реальном времени, происходящие прямо сейчас. Только общаются здесь не двое, а до 5 000 человек одновременно. Каждый такой разговор называется комнатой, и пользователь может выбрать любую из них, ориентируясь на тему разговора или список участников. Участники эти неравноправны: есть те, кто создал комнату, модераторы, они запускают и заканчивают дискуссию. Но высказать мнение или задать вопрос может любой – нужно только попросить разрешения у модератора.

Теперь про ограничения. Стать пользователем Clubhouse можно только по приглашению другого пользователя, и некоторые из них даже выставляют свои инвайты на продажу; цены, как сообщается, варьируются от 50 до 800 долларов. Беседы в комнатах не записываются, они заканчиваются, когда дискуссия завершена, и прослушать их больше не удастся. Ах, да, есть еще одно: приложение Clubhouse работает только на iPhone, не существует ни веб-версии, ни поддержки Andriod.

Clubhouse существует уже почти год, с марта 2020 года, его основали предприниматели из Кремниевой долины Пол Дэвидсон и Рохан Сет. За пару первых месяцев сеть смогла набрать всего полторы тысячи пользователей.

Однако на сегодняшний день их уже не то два, не то три миллиона, и в этом не последнюю роль сыграл Илон Маск. Эксцентричный миллионер вообще обладает способностью превращать в золото все, к чему прикасается: например, недавно он инвестировал в биткоин полтора миллиарда долларов, и стоимость криптовалюты взлетела, побив все рекорды.

С платформой Clubhouse произошло примерно то же самое: Маск объявил, что проведет здесь эксклюзивный аудиочат, и лимит в 5 000 участников беседы закончился в первые же минуты после анонса. Пользователи даже организовали трансляцию в YouTube, чтобы расширить аудиторию и записать беседу.



Впрочем, это всего лишь "дополнительный взнос" в популярность новой соцсети. Основную аудиторию Clubhouse дал, как ни странно, Китай. Дело в том, что приложение с момента запуска по каким-то причинам не фильтровалось "великим китайским файерволом". Всем известно, что интернет в Китае работает с огромными ограничениями и практически не имеет выхода в мировую сеть. Но Clubhouse (в отличие от, например, Instagram и Facebook) долго не блокировался, и китайские пользователи общались в нем в обход жесткой цензуры. Однако в феврале 2021 года власти спохватились, и Clubhouse в Китае был запрещен. И именно с этого момента на мировых новостных ресурсах появились публикации о том, что "все говорят про Clubhouse". Платформе, в одночасье потерявшей огромную аудиторию, срочно нужны новые пользователи.

Напомним, что все вышесказанное – всего лишь мнение. И о вероятном будущем Clubhouse у нас тоже имеются собственные размышления. Нам кажется, что аудиосоцсеть "не взлетит", и причин тут видится несколько. Во-первых, закрытые сети по умолчанию долго не живут.

За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить проект "Яндекс.Аура". Поначалу подключиться к ней тоже можно было только по приглашению, но, немного погодя, выяснилось, что аудитория слишком мала, и вход разрешили всем желающим. И все равно через полтора года проект был закрыт из-за недостатка пользователей. Во-вторых, система Clubhouse, при которой записей не ведется, а подключиться к дискуссии можно только в прямом эфире, уменьшает возможность выбора: вы не можете общаться в удобное для вас время.

Кстати, если беседа была запущена в нескольких часовых поясах от вас, вы вообще можете ее пропустить, поскольку у вас в этот момент будет ночь. И в-третьих, разговоры вообще в последнее время теряют популярность. Молодые пользователи предпочитают общаться текстом, а то и вовсе, используя одни эмодзи и мемы, телефонные звонки и долгие беседы, остаются уделом старшего поколения, которое, увы, не вечно. В общем, мы не видим для Clubhouse большого будущего. Хотя…