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Технологии

00:24

Рынок электроники под угрозой коллапса: в остром дефиците винят пандемию

технологии

2020 год, похоже, мы будем вспоминать еще очень долго. Пандемия коронавирусной инфекции оказала такое влияние на жизнь всей планеты, что последствия будут сказываться еще много лет, причем в самых неожиданных областях. Казалось бы, какое отношение к вирусу могут иметь цены на высокотехнологичную электронику? Оказывается – самое непосредственное. Подробнее – в материале нашего обозревателя Николая Гринько.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Год, знаменованный пандемией и локдаунами, принес еще одно явление – массовую удаленку. Люди работали из дома, а для этого в огромных количествах закупали ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее. У одних мощности привычной домашней "машины" не хватало для полноценной работы, у других и вовсе не было дома компьютера, третьи были вынуждены дистанционно учиться, четвертые просто скрашивали скучные изоляционные будни…

Кроме того, в огромных количествах продавались смарт-телевизоры, роботы-пылесосы, системы умного дома и так далее. Спрос на высокотехнологичную электронику взлетел до небывалых размеров: согласно статистике, за 2020 год было продано примерно 300 миллионов (!) компьютеров, это абсолютный рекорд за последние 10 лет.

На первый взгляд, производители должны радоваться, ведь прибыль выросла! Выяснилось, что все обстоит ровно наоборот. Подавляющее большинство всех чипов производят несколько азиатских заводов – именно они снабжают "мозгами" все гаджеты на планете. Но теперь в результате ажиотажного спроса заводы просто не справляются возросшими объемами производства.

Да если бы только гаджеты! В 2020 году рекорды продаж били и автомобили (и это несмотря на снижение доходов покупателей): многие просто не захотели пользоваться общественным транспортом, опасаясь инфицирования. А в современном автомобиле тоже очень много электронных систем.

Фото: depositphotos/coffeekai

Итог: в 2021 году во всем мире наблюдается острый дефицит полупроводниковой продукции. Компания Qualcomm, разрабатывающая беспроводные средства связи, сдерживает производство из-за нехватки чипов. Apple заявляет об ограничении выпуска новых моделей iPhone из-за нехватки компонентов. General Motors готовит три своих завода к временной консервации из-за глобального дефицита полупроводников.

Есть и еще один аспект, не менее важный. Возросший спрос на товары вызвал коллапс логистических систем. И речь идет не только о местной доставке из магазина к дому потребителя, проблема на самом деле гораздо шире: во всем мире наблюдается нехватка морских контейнеров, в которых продукция заводов доставляется в разные страны. Как только началась пандемия, морские порты были вынуждены приостановить или ограничить работу. Из-за карантина сотни судов задерживались, контейнеры скапливались в портах, и это парализовало налаженную систему перевозок.

Постоянные колебания спроса, закрытие границ, новые таможенные процедуры – все это сводило с ума менеджмент логистических компаний: ситуацию нельзя было просчитать даже на ближайшие пару часов. И, как закономерный результат, стоимость морских перевозок рванула к облакам. Авиаперевозчики тоже оказались не у дел: воздушное сообщение между странами до сих пор не вошло в норму, да и объем перевозок там по сравнению с морскими намного меньше.

И все эти причины ведут к одному: конечная цена потребительской электроники (и чуть в меньшей степени всего остального) растет, а объемы производства падают. Вполне вероятно, что в 2021 году мы столкнемся с дефицитом многих товаров, первыми их них станут компьютеры и автомобили. Впрочем, велики шансы на то, что рынок сумеет быстро перестроиться и найдет возможность как-то урегулировать ситуацию. Надеемся, что глобальных катаклизмов получится избежать. Хотя…

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Гринько Николай

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