Астероид или все-таки инопланетный корабль? Ученые спорят о странном космическом объекте

Астроном Ави Леб опубликовал книгу "Инопланетяне: первые признаки разумной жизни за пределами Земли". Посвящена она необычному космическому объекту, который, пролетел через Солнечную систему три года назад. По данным исследователя, объект имеет все шансы оказаться разведывательным зондом инопланетной цивилизации. Фантастический это сюжет или все-таки научный – разбирался наш обозреватель Николай Гринько.



Фото: ESO/M. Kornmesser

Подобных книг выпускается немало, но эта заслуживает отдельного внимания. Во-первых, Леб не просто литератор-любитель, а профессор естественных наук Гарвардского университета, физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии. А во-вторых, посвящена книга не теории палеоконтакта или каким-либо другим "делам минувших лет", а совсем недавнему по космическим меркам событию: в 2017 году через Солнечную систему пролетел объект, получивший название Оумуамуа (в переводе с гавайского – "посланник издалека" или "разведчик").

По традиции астрономы обнаружили объект на "отлете", когда он уже удалялся от Солнца. Но даже те данные, что были получены за это короткое время, очень удивили ученых. Во-первых, судя по его орбите, он прилетел из другой звездной системы (предположительно звезды Веги созвездия Лиры), став первым межзвездным объектом, обнаруженным в окрестностях Солнца.

Во-вторых, Оумуамуа обладал формой, которую до этого не видели ни у одного астероида или кометы: по одним данным, объект представлял собой вытянутую "сигару", диаметром 30 и длиной 180 метров, а по другим – и вовсе походил на блин или тонкий диск. В-третьих, его отражающая способность была примерно в 10 раз больше, чем у привычных астрономам "небесных камней", проще говоря – он блестел не как обломок скалы, а скорее как металлический предмет.

Фото: ESO/M. Kornmesser

Но самое удивительное заключалось в том, что после пролета мимо Солнца космический гость ускорился. Вообще-то это не очень редкое явление, оно обычно наблюдается у комет: Солнце растапливает кометный лед, он испаряется и выбрасывается в пространство, придавая комете ускорение, подобно реактивному двигателю. Но ускорение Оумуамуа оказалось несколько выше, чем ожидали наблюдатели, при этом никаких выбросов у него обнаружить не удалось.



Каждый из этих удивительных фактов астрономы смогли объяснить естественными причинами, но Ави Леб считает, что сочетание всех этих отклонений сразу в одном объекте – случай из ряда вон выходящий, вероятность такого совпадения очень мала.



Объяснение он видит только одно: это объект искусственного происхождения, другими словами – инопланетный космический корабль. По мнению Леба, Оумуамуа – разведывательный зонд, отправленный древней (возможно, уже погибшей) цивилизацией исследовать космос. По предварительным оценкам, Оумуамуа отправился в путь приблизительно 45 миллионов лет назад – жизнь на Земле в этот момент существовала уже довольно давно, но человечества не было даже в проекте.

За этот срок даже положение звезд на небе успело измениться, так что точно определить точку старта "разведчика" невозможно. Ави Леб считает, что "посланник издалека" представляет собой солнечный парус, двигающийся за счет давления солнечного ветра. Нас, грубо говоря, сфотографировали, но отправили ли кому-нибудь фотографию – неизвестно.

Фото: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser

Вообще, научное сообщество относится к идее Леба с огромной долей скептицизма, кое-кто даже называет его шарлатаном. Однако ученые признают, что Оумуамуа – очень необычный объект, поэтому существует даже "Проект Лира" – план космической миссии для его исследования. Зонд должен догнать "посланника" и если не приземлиться на его поверхность, то хотя бы облететь вокруг.

Правда, Оумуамуа движется намного быстрее любого из космических кораблей, которые мы сегодня способны построить, а значит, миссия на данный момент невозможна. Вероятно, через пару десятилетий мы все-таки сможем заставить наши зонды летать быстрее, но к тому моменту Оумуамуа будет еще дальше.

Так что с большой долей вероятности правду о космическом разведчике мы так никогда и не узнаем. Разве что через какое-то время к нам заявятся создатели Оумуамуа, но человечество к тому моменту, скорее всего, исчезнет. Хотя…