Сообщение с того света: компания Microsoft запатентовала технологию "общения" с умершими

Компания Microsoft запатентовала чат-бота, имитирующего личность любого человека на основе открытых данных из соцсетей: записей, фотографий, видеороликов, сообщений и так далее. Будет ли востребовано виртуальное общение с двойниками умерших и не нарушает ли эта технология наши права – разбирался обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Специалисты, отслеживающие векторы развития высоких технологий, внимательно следят за патентами, которые подают на регистрацию ведущие компании. По ним можно понять, куда движется инженерная мысль и какие технологии появятся в нашей жизни в ближайшем будущем.

Компания Microsoft предполагает использование таких виртуальных двойников для того, чтобы любой желающий мог "пообщаться" со своим умершим родственником, у которого остались открытые странички в социальных сетях. Отдельный акцент делается на том, что все данные, необходимые для создания виртуального аватара, можно добыть даже без согласия самого пользователя, поскольку получить официальное разрешение от покойного, согласитесь, будет довольно трудно. Изучив файлы, алгоритм сможет вести диалог, имитируя поведение реального человека: его стиль, уровень эрудиции, возможно, даже чувство юмора. Мало того, патент предполагает синтез голоса, а также создание 3D-модели на основе доступных изображений.



Специалистам понятно, что в Microsoft вовсе не задавались целью развлечь пользователей, потерявших кого-то из родственников.

Возможно, такой сервис и будет пользоваться некоторой популярностью, но на самом деле компания собирается строить по этой технологии собственных виртуальных помощников, цифровых ассистентов и системы искусственного интеллекта.

В интернете уже вовсю шутят о том, что пиарщикам Microsoft пришлось изобрести целое направление ритуальных услуг, только чтобы скрыть очередной проект сбора пользовательских данных: "Если раньше вы встречали за кассой супермаркета бывшего одноклассника, то скоро вы обнаружите, что ваш покойный дядюшка продает в интернете операционку Windows".



Многие сразу же заговорили о том, что отныне становится актуальным понятие "кража личности", с которым до этого мы сталкивались только в кино. В самом деле цифровой "слепок" с реального человека может оказаться неотличимым от своего прототипа, с его помощью можно будет получать доступ к различным сервисам, зашифрованным данным, банковским счетам и так далее.

С юридической точки зрения здесь вообще полная неразбериха: кому принадлежат отрытые данные в виде записей и картинок в соцсетях? Имеют ли право разработчики использовать их в своих целях? Кто является владельцем "цифрового клона", особенно если реальная личность уже не существует? Имеют ли право родственники "исходника" подавать в суд на "пользователя клона"? И самое интересное: если цифровой аватар – это копия конкретной личности, распространяются ли на нее, собственно, права этой самой личности? Вопросов намного больше, чем ответов.

Впрочем, цифровых двойников можно использовать и во благо. Оставим в стороне странный сервис спиритических сеансов от Microsoft, и предположим, что правами на виртуального аватара полностью владеет живой человек, с которого и сделана эта копия. Думается, никто из нас не отказался бы перепоручить такому алгоритму мелкие дела и заботы: заказ продуктов в интернет-магазине, запись в поликлинику, вызов сантехника, возможно, даже онлайн-беседу с каким-нибудь надоедливым человеком! Который, кстати, тоже может оказаться цифровым клоном... Но все это случится еще очень не скоро. Хотя..