Биткоин для чайников: о самой сложной валюте простым языком

Пожалуй, в мире не осталось издания, в котором не публиковали бы новости о курсе биткоина. Наверняка даже на порталах о домашних животных и сельском хозяйстве можно найти заголовки "Биткоин рухнул!" и "Биткоин обновил исторический максимум!". Однако в мире остается множество людей, вообще непонимающих, откуда взялась эта валюта и что с ней происходит. Мы попробуем рассказать о биткоине настолько просто, насколько это возможно.



Любой существующий цифровой файл можно скопировать сколько угодно раз, и при этом исходный файл останется неизменным. Дублировать и бесконечно размножать можно картинки, звук, видео, информацию о погоде и урожае бобовых – то есть все что угодно, в том числе данные о финансовых операциях. Именно поэтому банки и платежные системы тщательно шифруют всю финансовую информацию и распространяют ее по собственным закрытым каналам: только так можно контролировать данные и не допускать злоупотреблений и махинаций.

Но в 2008 году некто (его личность до сих пор не установлена) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал в интернете протокол принципиально новой платежной системы: информация в ней распространяется по общедоступным каналам, между компьютерами, объединенными в общую сеть. При этом все эти компьютеры остаются равноправными и сообща контролируют распространение файлов. Такая база данных называется блокчейн. Никакое вмешательство извне невозможно, вся информация в распределенном виде находится сразу во всей сети, и все компьютеры-клиенты заняты тем, что постоянно подтверждают достоверность финансовых данных.



Если вы отправили деньги или информацию через блокчейн, информацию об этом невозможно изменить или подделать, поскольку она подтверждается сотнями тысяч компьютеров по всему миру.

Эта независимая платежная система была названа словом "биткоин" (от английских слов bit – "единица измерения информации" и coin – "монета"), точно так же назвали и ее расчетную единицу. Компьютеры, связанные в сеть, работают не просто так: за постоянное подтверждение файлов система выплачивает их владельцам вознаграждение все в тех же биткоинах – этот процесс называется майнингом. Поначалу это были довольно простые операции, с которыми справлялись даже слабые домашние компьютеры.

Биткоин тогда был мало кому известен, не имел широкого распространения, а потому стоил совсем немного: например, в 2010 году американец Ласло Ханечза за 10 000 биткоинов купил две пиццы с доставкой. Со временем к сети подключалось все больше терминалов, количество цифровых операций росло, и биткоин стремительно дорожал: на момент написания этой статьи все те же 10 000 биткоинов стоят около 27 миллиардов (!) российских рублей.





Постепенно майнинг становился все сложнее, для него требовалось все больше вычислительных мощностей, и к сегодняшнему дню полноценно добывать криптовалюту могут только так называемые майнинговые фермы, состоящие из множества очень мощных компьютеров и потребляющие огромное количество электроэнергии. Майнингом занимаются крупные банки, международные корпорации и даже целые государства.

Стоит упомянуть, что в систему заложено ограничение: она может произвести только 21 миллион биткоинов и ни одним больше. С каждой новой платежной единицей добыча следующей становится все затратней, и поэтому внутренняя стоимость биткоина постоянно растет. Что же заставляет курс криптовалюты падать и взлетать? А вот здесь включаются в игру общие законы рынка: биткоин выступает на биржах наравне с остальными валютами, и поэтому на него действуют те же силы и законы.

Однако есть и особенности. Биткоин – валюта молодая, и большинство игроков, торгующихся на этом рынке, не имеют абсолютно никакого опыта. Поэтому они легче поддаются и эйфории, и панике. Самые разные события заставляют их то скупать, то массово продавать, и в результате курс постоянно лихорадит. Впрочем, общий вектор остается неизменным: цена биткоина постоянно растет. И в ближайшем будущем эта тенденция вряд ли изменится. Хотя…