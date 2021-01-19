Биткоин для чайников: о самой сложной валюте простым языком

Пожалуй, в мире не осталось издания, в котором не публиковали бы новости о курсе биткоина. Наверняка даже на порталах о домашних животных и сельском хозяйстве можно найти заголовки "Биткоин рухнул!" и "Биткоин обновил исторический максимум!". Однако в мире остается множество людей, вообще непонимающих, откуда взялась эта валюта и что с ней происходит. Мы попробуем рассказать о биткоине настолько просто, насколько это возможно.
Любой существующий цифровой файл можно скопировать сколько угодно раз, и при этом исходный файл останется неизменным. Дублировать и бесконечно размножать можно картинки, звук, видео, информацию о погоде и урожае бобовых – то есть все что угодно, в том числе данные о финансовых операциях. Именно поэтому банки и платежные системы тщательно шифруют всю финансовую информацию и распространяют ее по собственным закрытым каналам: только так можно контролировать данные и не допускать злоупотреблений и махинаций.
Но в 2008 году некто (его личность до сих пор не установлена) под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал в интернете протокол принципиально новой платежной системы: информация в ней распространяется по общедоступным каналам, между компьютерами, объединенными в общую сеть. При этом все эти компьютеры остаются равноправными и сообща контролируют распространение файлов. Такая база данных называется блокчейн. Никакое вмешательство извне невозможно, вся информация в распределенном виде находится сразу во всей сети, и все компьютеры-клиенты заняты тем, что постоянно подтверждают достоверность финансовых данных.
Эта независимая платежная система была названа словом "биткоин" (от английских слов bit – "единица измерения информации" и coin – "монета"), точно так же назвали и ее расчетную единицу. Компьютеры, связанные в сеть, работают не просто так: за постоянное подтверждение файлов система выплачивает их владельцам вознаграждение все в тех же биткоинах – этот процесс называется майнингом. Поначалу это были довольно простые операции, с которыми справлялись даже слабые домашние компьютеры.
Биткоин тогда был мало кому известен, не имел широкого распространения, а потому стоил совсем немного: например, в 2010 году американец Ласло Ханечза за 10 000 биткоинов купил две пиццы с доставкой. Со временем к сети подключалось все больше терминалов, количество цифровых операций росло, и биткоин стремительно дорожал: на момент написания этой статьи все те же 10 000 биткоинов стоят около 27 миллиардов (!) российских рублей.
Постепенно майнинг становился все сложнее, для него требовалось все больше вычислительных мощностей, и к сегодняшнему дню полноценно добывать криптовалюту могут только так называемые майнинговые фермы, состоящие из множества очень мощных компьютеров и потребляющие огромное количество электроэнергии. Майнингом занимаются крупные банки, международные корпорации и даже целые государства.
Стоит упомянуть, что в систему заложено ограничение: она может произвести только 21 миллион биткоинов и ни одним больше. С каждой новой платежной единицей добыча следующей становится все затратней, и поэтому внутренняя стоимость биткоина постоянно растет. Что же заставляет курс криптовалюты падать и взлетать? А вот здесь включаются в игру общие законы рынка: биткоин выступает на биржах наравне с остальными валютами, и поэтому на него действуют те же силы и законы.
Однако есть и особенности. Биткоин – валюта молодая, и большинство игроков, торгующихся на этом рынке, не имеют абсолютно никакого опыта. Поэтому они легче поддаются и эйфории, и панике. Самые разные события заставляют их то скупать, то массово продавать, и в результате курс постоянно лихорадит. Впрочем, общий вектор остается неизменным: цена биткоина постоянно растет. И в ближайшем будущем эта тенденция вряд ли изменится. Хотя…