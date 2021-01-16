Автопилот Tesla заметил фигуру человека на пустом кладбище: мистика или ошибка системы?

Пользователь Ovidiu Maciuc опубликовал в Twitter видеоролик о странностях поведения его автомобиля Tesla. Мужчина приехал на кладбище, припарковался и вдруг увидел, что на экране бортового компьютера отображается присутствие человека в нескольких метрах от машины. Однако на самом деле там никого не было: все происходило днем, и на видеозаписи отчетливо видно совершенно пустое кладбище. Что это: мистика или ошибка системы – разбирался наш обозреватель Николай Гринько.



Таинственный силуэт на экране сначала подошел немного ближе, ненадолго остановился, затем двинулся в сторону от автомобиля и в конце концов исчез. Размещенный видеоролик вызвал всплеск пользовательского интереса: многие предположили, что радар Tesla способен отслеживать приведения. Ни представители компании, ни Илон Маск пока никак не прокомментировали видео.

Все это можно отнести к разряду забавных новостей, если бы не одно обстоятельство: это происшествие еще раз наглядно демонстрирует несовершенство электроники, от которой в прямом смысле этого слова зависят здоровье и жизни людей. Системы автоматического управления автомобилями, даже такие продвинутые, как у Tesla, все еще удручающе несовершенны. В этом можно убедиться, поискав в сети видео по запросу "Tesla fail": можно найти немало роликов о странном поведении автопилота.

В них автомобиль паркуется под неожиданными углами, перестраивается в занятую полосу, входит в повороты по безумным траекториям и даже выруливает на встречку. А уж сообщения о серьезных авариях с печальными последствиями быстро подхватываются и распространяются новостными порталами, их публикуют даже те ресурсы, которые никогда не пишут ни об автомобилях, ни о компьютерных системах.



Приходится признать: на сегодняшнем этапе развития полный отказ от управления автомобиля человеком невозможен.

И виноваты даже не ошибки в алгоритмах – каждую из них можно внимательно изучить и отладить программный код так, чтобы они не появлялись вновь. На самом деле проблема заключается в абсолютной непредсказуемости этих сбоев. Ну кто еще вчера мог бы подумать, что радар однажды увидит человека там, где его на самом деле нет? И хорошо, что это произошло в тот момент, когда автомобиль был припаркован. Представьте, что будет, если система на полном ходу вдруг решит, что видит пешехода посреди шоссе: неизбежен резкий маневр, внезапное торможение и почти наверняка серьезная авария.

И все же отказываться от автопилота не стоит. Да, пока на него нельзя полностью полагаться, но рано или поздно системы отладят и досадные происшествия будут случаться все реже и реже. Вероятно, уже через пару-тройку десятков лет люди будут удивляться: неужели когда-то автомобилями управляли живые водители? Это ведь очень опасно! Автопилот же никогда не сядет за руль пьяным, не превысит скорость, не рванет через две сплошные, чтобы обогнать пробку...

Кстати, пробок в эпоху робомобилей не будет вообще! Не потому, что электроника умнее людей, а потому, что все машины будут связаны в единую сеть, это позволит им подстраивать маршрут и скорость, чтобы не возникало необходимости долго стоять на месте. И мы перестанем тратить топливо и нервы, сидя в неподвижных машинах на городских магистралях. Возможно, общая скорость потока при этом снизится, но это все равно намного лучше, чем ненавистные пробки. Хотя…