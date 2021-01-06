Новый трек по щелчку пальцев? Apple запатентовала управление наушниками с помощью жестов

Недавно компания Apple запатентовала необычную систему управления наушниками AirPods – через взаимодействие с телом пользователя. В заявке указаны различные сигналы ввода, которые наушники будут считывать: касание ушей, носа, головы или других частей тела. Скоро ли мы начнем переключать треки при помощи щелчка пальцев и для чего нужна эта технология – разбирался обозреватель Николай Гринько.



Патентная индустрия в последнее время превратилась в нечто весьма странное. Большинство заявок, которые оформляются сегодня, вовсе не описывают реально работающие устройства: в основном в них описываются технологии, которые, возможно, будут когда-то изобретены.

Делается это для того, чтобы "застолбить место" и иметь полное право на дивиденды, когда кто-нибудь доработает прототип хотя бы до концепта. Поэтому патентные агентства завалены самыми разнообразными документами, не имеющими к реальной жизни никакого (или почти никакого) отношения.



Патент Apple также описывает другие способы управления, включая свайпы, нажатия и даже щелчки зубами или движения языком.

На самом деле реализовать подобную схему вполне можно уже сегодня, но пока она существует только в виде патента (впрочем, возможно, что где-то в недрах Apple инженеры уже стучат зубами, чтобы ответить на звонок, и проводят языком по небу, чтобы перелистнуть страницу сайта).

Эта новость подтолкнула нас к тому, чтобы немного порассуждать о способах взаимодействия с компьютерами и гаджетами, которыми люди будут пользоваться лет через 10-20. Начнем с того, что, по мнению большинства аналитиков, компьютеры очень скоро исчезнут. Точнее не так: из нашей жизни пропадут стационарные коробки, стоящие на столах.

Специалисты сходятся в том, что единственным вариантом вычислительного устройства, которым мы будем пользоваться, станет смартфон. Сначала он станет масштабируемым: гаджет можно будет растянуть или развернуть, чтобы увеличить диагональ экрана, а потом свернуть обратно, чтобы убрать в карман. Затем гаджет "переедет" в корпус очков, проецирующих изображение прямо на сетчатку, а еще через десяток лет очки уменьшатся до контактных линз или имплантов.



При этом, что интересно, смартфон будущего совсем не будет производительнее и умнее, чем сегодняшний, скорее даже наоборот. Дело в том, что он превратится всего лишь в терминал, устройство отображения, а вся обработка данных будет производиться на удаленных серверах, в облаке. Для этого понадобится высокоскоростная система связи, намного шустрее, чем нынешняя 5G (до сих пор не везде работающая).



Теперь об интерфейсах. Едва ли не главное направление, в котором сейчас движутся разработки, – это голосовое общение. Обратите внимание: не "голосовое управление", а именно общение. В идеале гаджет должен понимать не просто фиксированный набор команд с небольшими вариациями, а следовать диалоговой логике.

Сегодняшние голосовые помощники функционируют в рамках одной фразы, не учитывая предыдущие и не прогнозируя будущие высказывания. Если спросить: "Какая сегодня погода?" – помощник озвучит краткий прогноз. Но, если после этого переспросить его: "А завтра?" – он уже не поймет вопроса, нужно сформулировать запрос полностью: "Какая погода будет завтра?" Согласно прогнозам, для освоения диалогов системам понадобится еще лет 10, и тогда мы сможем общаться с ними как с живым человеком.

Жестовые интерфейсы никуда не денутся, однако нам больше не потребуется прикасаться к гаджетам: системы научатся нормально понимать жесты в воздухе. Мы будем делать "магические пассы", смартфон (который перестанет быть смартфоном) считает их и отправит в облако, удаленный сервер расшифрует команды и выполнит обработку, а результат отобразится непосредственно в глазах пользователя. То есть человек через пару десятков лет будет постоянно размахивать руками, разговаривать с невидимым собеседником и разглядывать картинки, которые, кроме него, не видит никто. Честно говоря, все это немного напоминает сумасшествие. Впрочем, мы быстро привыкнем. Хотя…

