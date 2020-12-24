Сменить на аватара: персонажей с искусственным интеллектом научили дружить с людьми

Американская компания Fable Studio представила двух виртуальных персонажей на основе искусственного интеллекта, которые могут общаться с пользователями, словно обычные люди. Аватары представляют собой двух девушек, которых зовут Бек и Чарли. Для чего нужны виртуальные люди и смогут ли они заменить молодому поколению реальных друзей – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Пообщаться с персонажами можно только на сайте компании, предварительно зарегистрировавшись. Со временем программисты обещают выпустить специальное приложение для смартфонов, в котором будут "жить" виртуальные девушки, а спустя еще какое-то время их интегрируют в соцсети: Бек и Чарли будут вести собственные странички в Instagram, Facebook, Twitter и так далее.

Для каждой из цифровых личностей придумана собственная биография. Бек – канадская спортсменка, мечтающая поехать на Олимпийские игры в Токио в 2021 году, чтобы представлять сборную своей страны по гребле. Чарли – француженка, она поэт и композитор, изучает историю искусств. Разработчики планируют поселить персонажей в метавселенную, состоящую из множества виртуальных миров, взаимодействующих друг с другом.

Пользователи смогут общаться с аватарами с помощью текстовых и голосовых сообщений, а также вести с ними беседы в реальном времени в видеочатах. Авторы утверждают, что Бек и Чарли будут помнить каждого пользователя и общаться с ним на интересующие его темы. Их беседы будут строиться на основе двух видов текстов: написанных сценаристами и сгенерированных искусственным интеллектом.

Разработчики Fable Studio заявляют, что у них готовы еще несколько персонажей, но Бек и Чарли первые, которых они хотели бы представить общественности. Они прогнозируют, что совсем скоро любой желающий сможет "поселить" в своем гаджете виртуальную личность – друга и собеседника, с которым можно было бы разговаривать на самые разные темы, обсуждать книги и фильмы, играть в игры и так далее. Но, по их мнению, уже сейчас, во время пандемии и карантинных ограничений, людям остро не хватает общения, и цифровые аватары могут помочь справиться с этой проблемой.

Несомненно, все это большое технологическое достижение, особенно если Бек и Чарли действительно будут обладать заявленным функционалом. Но на этом материале можно попытаться спрогнозировать то самое недалекое будущее, о котором говорят разработчики. Если и в самом деле любой из нас скоро сможет завести собственного виртуального друга, то нет никаких сомнений в том, что через несколько лет в каждом телефоне поселится Бек, Чарли, Василий или любой другой персонаж с искусственным интеллектом, общаться с которым человеку будет комфортнее, чем с живым человеком.



Цифровая личность не обижается, не игнорирует вас, у нее нет собственных дел, она доступна в любой удобный вам момент, она вряд ли станет вас обманывать, она живо интересуется вашими делами – одним словом, это идеальный друг.



Авторы программы говорят, что аватары помогают людям больше общаться во время пандемии, но это не совсем так: люди общаются не с другими людьми, а с программным продуктом, имитирующим общение. Мы почти не сомневаемся в том, что через пять-десять лет пользователи будут проводить с виртуальными личностями гораздо больше времени, чем друг с другом.

Однако мы не решимся дать однозначную оценку, хорошо это или плохо. Любые новые технологии сразу после появления обвиняют в смертных грехах: паровоз уничтожит гужевой транспорт, телевидение убьет театр, интернет похоронит книжные издательства… В конечном итоге все именно так и происходило, но не столь драматично: человечество приспосабливалось к новой реальности и продолжало жить дальше, совмещая походы в театр с просмотром телешоу, читая книги и в электронном, и в бумажном виде… Разве что кареты и телеги все-таки исчезли, но никто вроде бы не страдает от их отсутствия. Может быть, и виртуальные друзья с искусственным интеллектом не такая уж катастрофа, как кажется футурологам? Хотя…