Короли бетонных джунглей: масса созданного людьми впервые превысила вес всего живого

2020 год оказался богатым на самые разные события и потрясения. Есть среди них и еще одно: в этом году общая масса всего, что создано людьми, стала больше, чем масса всей биосферы Земли – к такому выводу пришла команда ученых из израильского Института Вейцмана. Чем чревато главенство массы "мира людей" – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые подсчитали, что вес всех зданий, машин, дорог, электроники, вечерних платьев, зубных имплантов и всего остального превысил вес всех деревьев, животных, птиц, насекомых, рыб, планктона, грибов и так далее. Люди всю свою историю постоянно производят вещи и уничтожают биосферу, эти процессы движутся во встречных направлениях. Исследователи утверждают, что на заре человечества биосфера планеты весила порядка двух триллионов тонн, а сегодня ее масса почти вдвое ниже.

"Антропогенная масса" заметно прибавила. Начиная с 1900 года объемы извлекаемых и используемых минеральных ресурсов увеличивались в два раза каждые 20 лет и сегодня достигли 30 миллиардов тонн в год.

Все это количество извлекается из земной литосферы и превращается в промышленные продукты: топливо, строительные материалы, металлы, инфраструктуру.

Авторы подчеркивают, что это накопление идет не столько за счет переработки живой биомассы, сколько за счет разработки полезных ресурсов Земли. Подавляющая часть прибавляющейся массы "мира людей" приходится на бетон, песок, гравий, глину и асфальт. Но если и дальше так пойдет, то однажды мы полностью заполним планету созданными нами предметами, а для биосферы просто не останется места.

Конечно, все это звучит несколько пугающе и даже апокалиптично. Но все же возникают некоторые сомнения в достоверности приведенных данных. Во-первых, не очень понятно, считают ли авторы исследования частью биосферы и само человечество. Все-таки люди – тоже живые существа, и их количество на планете постоянно растет, сегодня нас уже 7,5 миллиарда. Можно подсчитать, что при среднем весе человека 60 килограммов наша общая масса составляет 450 миллионов тонн, и было бы странно не засчитать такую крупную цифру в пользу биосферы.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А во-вторых, немного настораживает уточнение о том, что подавляющее большинство "антропогенной массы" – это бетон, песок, гравий, глина и асфальт, то есть строительные материалы. В конечном итоге все это различные породы, извлеченные из литосферы Земли, просто переработанные. Статистически с ними почти ничего не произошло, они просто переместились из недр планеты на ее поверхность.

Понятно, что здания, мосты и дороги можно и нужно вписать в графу "создано людьми", но в глобальном смысле они как были, грубо говоря, инертными булыжниками, так ими и остались. Небоскреб взаимодействует с окружающей природой примерно так же, как гранитная скала того же размера, и наводить по этому поводу панику несколько нерационально.

Кажется, что гораздо важнее учитывать те антропогенные изменения, которые оказывают на природу сильное негативное воздействие (позитивное воздействие мы, наверное, тоже оказываем, но очень небольшое). То есть дороги и мосты сами по себе почти не влияют на состояние планеты, а вот микропластик и выхлопные газы, которые оставляют за собой несущиеся по ним автомобили, – еще как.

Кстати, неизвестно, включили ли исследователи в "антропогенную массу" парниковые газы, которые хоть и не видны, но все же имеют большой вес и оказывают на природу огромное негативное воздействие. Словом, с выводами ученых, пожалуй, можно поспорить. Хотя…