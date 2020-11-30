Пылесос, выйди вон: как гаджеты шпионят за нами

Исследователи из Университета Сингапура представили технологию, благодаря которой любое устройство, оборудованное датчиком LiDAR, может собирать акустическую информацию. Другими словами, гаджет с лидаром может стать подслушивающим устройством. В качестве примера инженеры продемонстрировали алгоритм взлома робота-пылесоса, точнее его навигационной системы. Этот бытовой прибор научили улавливать и записывать окружающие звуки. Как безобидный домашний помощник подслушивает за нами – разбирался научный обозреватель Николай Гринько.

Для начала о том, что такое LiDAR. Этой аббревиатурой (от английского Light Detection and Ranging, то есть "обнаружение и определение дальности с помощью света") называют датчики, с помощью которых ориентируются в пространстве, например, беспилотные автомобили. Грубо говоря, это лазерные дальномеры, определяющие с помощью отраженных лучей света расстояния до объектов.

Домашние роботы-пылесосы тоже оснащены лидарами, они нужны для того, чтобы прибор, во-первых, мог составить карту помещения, а во-вторых, ориентировался в нем во время движения по полу, избегая столкновения с мебелью и другими предметами. Созданные при сканировании планы комнат хранятся, как ни странно, не в памяти пылесоса, а в облачных хранилищах, куда передаются по Wi-Fi (производители объясняют это заботой о защите личных данных, что, согласитесь, звучит более чем странно).

Итак, что мы имеем: точный лазерный дальномер, который передает данные куда-то в Сеть. Еще во времена холодной войны спецслужбы самых разных стран использовали похожий набор оборудования для тайного прослушивания. Лазерный луч направлялся на оконное стекло, которое слегка вибрировало от окружающих звуков. Вибрации заставляли луч слегка отклоняться, а принимающая аппаратура регистрировала и расшифровывала эти колебания. Сингапурские инженеры решили выяснить, может ли пылесос сделать то же самое.

Загрузив в память прибора специальный софт, они заставили навигационную систему записывать вибрации предметов в комнате. Лидар фиксировал сигнал, отражающийся от нескольких предметов: это были мусорное ведро, картонная коробка, контейнер для еды и полипропиленовый мешок. Эти данные отправлялись на удаленный сервер, а затем записи были обработаны нейросетью, обученной распознавать человеческую речь. Оказалось, что полученной информации достаточно для того, чтобы разговоры в комнате были расшифрованы с точностью 90%.

Откровенно говоря, сейчас никто не понимает, что делать с этой информацией. Да, установлено, что прослушку может вести даже бытовой прибор, у которого вообще нет встроенного микрофона. Да, возможно, с помощью каких-то других методов можно заставить шпионить холодильник, электробритву или зубную щетку. Но, как с этим бороться, абсолютно непонятно.

Конечно, производители домашней электроники сделают все, чтобы их продукцию было невозможно взломать (или, по крайней мере, скажут, что к этому стремятся), но методы взлома совершенствуются намного быстрее, чем способы защиты.



Пожалуй, у нас с вами есть всего два пути. Либо смириться с тем, что любой предмет в нашей квартире прямо сейчас может наблюдать за нами. Либо перестать пользоваться умной (да и любой другой) электроникой, подметать пол веником, бриться топором и кипятить воду в котелке, разжигая собственноручно срубленные дрова. Третьего, как нам кажется, не дано. Хотя…